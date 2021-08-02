Брянцы перевели мошенникам больше 6,5 млн рублей за неделю

Больше 6,5 миллиона рублей перевели телефонным мошенникам жители Брянской области за прошедшую неделю. Электронных сбережений лишились 37 человек, сообщают в пресс-службе УМВД по региону.

Потерпевшие написали заявления в полицию.

В трети случаев злоумышленники сработали по наипопулярнейшей схеме – со звонком из банка. Собеседников те пугали различными злоключениями: заморозкой счета, ошибочным списанием денег, получением кредита на выгодных условиях и прочим. В итоге брянцам следовало предоставить данные своих банковских продуктов либо передать код из смс-сообщения. После таких манипуляций у потерпевших обнулялись счета.

– По такой схеме обманули 13 человек за неделю, – уточняют в полицейской пресс-службе. – Суммарный ущерб составил 5580000 рублей. В настоящее время оперативники уточняют обстоятельства происшествий, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».

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