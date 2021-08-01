Брянский «Ясень-великан» занял третье место в национальном конкурсе

Ясень растет в Советском районе Брянска. Фото: "Деревья - памятники живой природы".

В воскресенье, 1 августа, стали известны итоги конкурса «Российское дерево года - 2021». Участвовавший в нем брянский 300-летний ясень на Петровской горе набрал 7 тысяч 742 голоса и занял третье место. Об этом сообщили на сайте конкурса.

Напомним, «великан» растет в Советском районе областного центра. Его высота - 26 метров. Принято считать, что в городских условиях ясени редко достигают возраста в 250 лет.

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