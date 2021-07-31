Брянца поймали в магазине с украденным алкоголем

В брянском Дятькове сотрудники Росгвардии поймали вора в сетевом магазине. Тревожная кнопка сработала в торговой точке на улице Ленина, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

19-летний местный житель открыто похитил алкогольную продукцию, прошел через кассу, не оплатив товар. Он попытался убежать. Незамедлительно прибывшие сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника. Молодой человек и раньше привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Злоумышленника передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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