В Майском парке Брянска сняли введенный из-за ясеневой златки карантин

Для ликвидации очага заражения вырубили и утилизировали пораженные растения.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Бежицком районе Брянска в Майском парке сняли карантин, введенный из-за опасного вредителя - ясеневой изумрудной златки. Об этом сообщили в Упралении Россельхознадзора.
Вредителя обнаружили во время при фитосанитарного обследования парка.
Для ликвидации очага заражения вырубили и утилизировали пораженные растения.
На их месте новые ясени не высаживали. Деревья заменили на виды, которыми не питается вредитель.
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