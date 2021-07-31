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Общество31 июля 2021 10:11

В Майском парке Брянска сняли введенный из-за ясеневой златки карантин

Пораженные деревья вырубили и утилизировали
Надежда ПЕТРУНИНА
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Для ликвидации очага заражения вырубили и утилизировали пораженные растения.

Для ликвидации очага заражения вырубили и утилизировали пораженные растения.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Бежицком районе Брянска в Майском парке сняли карантин, введенный из-за опасного вредителя - ясеневой изумрудной златки. Об этом сообщили в Упралении Россельхознадзора.

Вредителя обнаружили во время при фитосанитарного обследования парка.

Для ликвидации очага заражения вырубили и утилизировали пораженные растения.

На их месте новые ясени не высаживали. Деревья заменили на виды, которыми не питается вредитель.

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