Брянские таможенники изъяли почти две тысячи пачек нелегальных сигарет

Без малого две тысячи пачек сигарет без акцизных марок изъяли брянские таможенники у индивидуального предпринимателя. Нелегальный товар тот хранил и реализовывал в павильоне под названием «24 часа», сообщают в пресс-службе Брянской таможни 30 июля.

Нарушение закона выявил таможенный осмотр помещений и территорий. Его провели должностные лица отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров указанного ведомства.

Выяснилось, что в павильоне торговали табачной продукцией, спиртным и безалкогольными напитками.

– По результатам проверки выявили нарушение хранения и реализации табачной продукции производства Республики Беларусь, – комментирует начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Брянской таможни Владислав Барабанов. – Всего обнаружили 1910 пачек сигарет без акцизных марок.

На нарушителя завели административное дело по статье «Оборот табачных изделий без маркировки и/или нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ». Бизнесмену грозит до трехсот тысяч рублей с конфискацией контрафактного товара.

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