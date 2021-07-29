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Общество29 июля 2021 15:40

В брянском Климово автоинспекторы остановили 14-летнего мопедиста

У подростка не было прав и мотошлема
Надежда ПЕТРУНИНА
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В брянском Климово автоинспекторы остановили 14-летнего водителя мопеда. У подростка не было прав, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

К тому же на момент задержания мопедист был и без шлема.

- Информацию о данном нарушении направили в отдел участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетнего по месту жительства несовершеннолетнего, - говорят в Госавтоинспекции.- Рассмотрят вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

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