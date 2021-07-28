В брянском Фокино подросток на мопеде сбил ребенка

27 июля в брянском городе Фокино подросток на мопеде сбил 8-летнего мальчика. Пострадавшего увезли в больницу, сообщают в УГИБДД по региону.

Случай произошел около 18.30 на улице Пушкина.

Предварительно установили, что 14-летний мальчик управлял мопедом «Альфа». У него не было водительского удостоверения. Неожиданно на проезжую часть выбежал ребенок.

– Восьмилетнего пострадавшего с ушибом груди и рваной раной голени госпитализировали, – уточняют в Госавтоинспекции. – На момент ДТП водитель мопеда находился без мотошлема, транспортное средство взял у дедушки без разрешения.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Кстати, родителей подростка привлекли к административной ответственности – за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

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