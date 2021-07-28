Полицейские провели 2,5 тысячи профилактических бесед о безопасности детей летом. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянске 530 родителей оштрафовали из-за подростков-нарушителей. За нахождение детей ночью на улице штраф получили 154 человека. Таковы итоги оперативно-профилактического мероприятия «Подросток-нарушитель». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Плоды своего поведения пожали 214 подростков. 69 из них распивали спиртные напитки, а 39 курили. Завели три уголовных дела на продававших несовершеннолетним алкоголь сотрудников магазина.

Кроме того, полицейские провели 2,5 тысячи профилактических бесед о безопасности детей летом, вручили и разместили в общественных местах около трех памяток и агитационных материалов по соблюдению детьми и родителями мер безопасности. Также посетили 1468 несовершеннолетних и 1407 неблагополучных родителей.

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