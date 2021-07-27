На Брянщине зарегистрировали еще четырех кандидатов в депутаты Госдумы. Удостоверения получили брянский спортсмен и эксперт ОНФ Виталий Минаков, представители партии КПРФ Андрей Архицкий и Константин Павлов, руководитель регионального отделения "Справедливой России" Алексей Тимошков.

Кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва утвердили в понедельник, 26 июля, на заседании Избирательной комиссии Брянской области.

Таким образом, теперь шесть кандидатов прошли процедуру регистрации по одномандатным округам. Раньше избирательная комиссия зарегистрировала представителей ЛДПР. Сейчас рассматривают документы еще 13 кандидатов, которые представляют 10 политических партий. И лишь один из них - самовыдвиженец.

Выборы в Государственную Думу РФ пройдут с 17 по 19 сентября этого года.

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