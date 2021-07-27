Брянца поймали на краже 320 килограммов чермета с железнодорожной станции

Жителя Клинцов поймали при попытке похитить 320 килограммов черного металла с полувагона на железнодорожной станции города. Таким образом 22-летний молодой человек хотел улучшить свое материальное положение.

Ночью он отправился на железнодорожную станцию Клинцы. На одном из путей стоял полувагон с ломом черного металла. Забравшись на него, злоумышленник сбросил детали, сложил их в одну кучу, чтобы в дальнейшем перевезти его для сдачи в пункт приема металлолома. Но довести задуманное до конца ему не удалось. Похитителя задержали сотрудники транспортной полиции и охраны. Металлолом они изъяли.

- На молодого человека завели уголовное дело по статье «Покушение на кражу», - сообщают в Брянском Линейном отделе МВД России на транспорте. - Для него избрали меру принуждения в виде обязательства о явке. Материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу.

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