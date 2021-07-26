Под Брянском водитель иномарки едва не устроил ДТП

Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск", скриншот видео.

На трассе Смоленск-Брянск под Глинищево водитель иномарки «Ситроен» едва не утроил ДТП. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщили в соцсетях в одной из групп.

Опасная ситуация возникла в тот момент, когда водитель «Ситроена» совершил обгон по встречной полосе. Автор поста пишет, что ему удалось избежать столкновения лишь благодаря торможению.

- Ехал на круиз-контроле, как вдруг замаячил сей авто, из-за чего мне пришлось прибегнуть к торможению, - сообщает очевидец.- А водитель данного авто с девушкой просто смеялись когда проезжал мимо них.

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