В Брянске в выходные поймали двух безмасочников

В Брянске за минувшие выходные, 24 и 25 июля, выявили двух нарушителей масочного режима. По одному протоколу полицейские составили в Бежицком и Володарском районе. В Фокинском и Советском районах нарушителей не обнаружили, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

В выходные дни межведомственная комиссия обследовала магазины, кафе, салоны красоты, торговые центры. Всего - 42 предприятия.

Напомним, до 29 июля продлили запрет нахождения несовершеннолетних лиц в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров, в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения родителей или иных законных представителей.

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