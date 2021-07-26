В трех районах Брянска в ночь с 27 на 28 июля отключат холодную воду

В Брянске на некоторых улицах Советского, Фокинского и Бежицкого районов с 23.00 27 июля до 7.00 28 июля отключат холодную воду. Также водоснабжение ограничат в районе бывшего поселка Белокаменка в Бежицком районе. Об этом сообщили в пресс-службе брянской городской администрации.

Это связано с проведением плановых работ на Бордовичских водопроводно-очистных сооружениях.

Напомним, что во вторник, 26 июля, холодную воду отключат в жилых домах и нежилых помещениях по следующим адресам:

- улица Красных Партизан от ж/д №18 до №34, от ж/д 17 до №35 (школа №41);

- улица Дзержинского, дома №№30, 30А и 30Б;

- улица Севская (от ул. 2-я Аллея до ул. Льговской);

- улица 2-я Аллея от ж/д №29 до №24

Ограничение водоснабжения объясняют ремонтом водопроводной сети по улицам Севской и Красных Партизан.

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