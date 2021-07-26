За неделю на брянских дорогах поймали больше 35 пьяных водителей

Больше 35 случаев пьяной езды зафиксировали в Брянской области за прошедшую неделю – с 19 по 25 июля. 15 раз автомобилисты подтвердили свое состояние, остальные – отказались проходить медосвидетельствование, сообщают в УГИБДД по региону.

Трижды нарушителей уличали в пьяном вождении повторно. Потому на них завели уголовные дела.

40 раз с дорог удаляли пьяных пешеходов.

Кроме того, автоинспекторы составили больше 50 протоколов на водителей, которые перевозили юных пассажиров вне специальных кресел.

За неделю в регионе произошло 127 так называемых ДТП-«железок» - то есть с материальным ущербом, но без пострадавших.

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