В ТРЦ «Аэропарк» в Брянске открылся новый пункт вакцинации от ковида

В ТРЦ «Аэропарк» в Брянске заработал новый пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Он расположен на втором этаже здания. Медикам выделили отдельный кабинет. Его оснастили всем необходимым оборудованием.

Прививают население в мобильном пункте сотрудники Брянской городской поликлиники №1, сообщают в оперштабе.

Впервые в торгово-развлекательном центре открыли пункт вакцинации в апреле. Он пользовался популярностью у горожан.

На данный момент в регионе вакцинируют в 33 медицинских организациях. Для этого создали 66 прививочных кабинетов, 11 мобильных пунктов.

В последнюю неделю темп вакцинации несколько упал. Это констатировал врио по руководству департаментом здравоохранения Брянской области Виталий Мосин на заседании оперштаба 21 июля.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».