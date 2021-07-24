За сутки коронавирус диагностировали 289 брянцам

Победили инфекцию 47301 жителей региона – или почти 91 процент всех заболевших. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

289 жителям Брянской области диагностировали коронавирус в последние сутки. Такова официальная информация регионального оперштаба на утро субботы, 24 июля.

Общее число ковид-положительных достигло 52151. Из них 47301 человек – или почти 91 процент – уже победили инфекцию. Непосредственно накануне зафиксировали 353 выздоровления.

На отчетную дату Брянская область находится на 33 месте в России по числу инфицированных жителей с начала пандемии. Суточный прирост заболеваемости составил 0,6 процента.

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