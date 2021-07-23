Пассажиры с вечернего поезда Москва - Брянск доберутся до дома на автобусе №37

С 22 июля пассажиры с поезда Москва - Брянск могут добираться до дома на городском автобусе №37. Фото: vc.com, Максим Солодов.

С 22 июля пассажиры с поезда Москва - Брянск могут добираться до дома на городском автобусе №37. Он следует по маршруту «Фосфоритный завод - Телецентр» проезжает через старый аэропорт, Курган Бессмертия и телецентр. Об этом сообщили в сетевой группе «Брянский автобус».

От остановки «Железнодорожный вокзал Брянск-1» автобус будет отходить в 23.38 . В сообществе службу движения городского автотранспорта попросили пустить такой рейс и по выходным.

Сейчас по будням от вокзала можно уехать на трех маршрутах:

Фосфоритный завод — Ж/д вокзал — Автовокзал — Дружба — Хлебокомбинат

Дизельный завод — Ж/д вокзал — улица Речная — Дружба — Хлебокомбинат

и на автобусе №37.

На выходных ходит только один рейс от «Бульвара Щорса» до «Хлебокомбината».

Отправление всех рейсов от вокзала в 23.38.

В группе провели опрос о необходимости такого рейса. 87,5 процента участников сказали "да", 12,5 процента сказали "нет".

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