В Стародубском районе перевернулся автобус. ДТП произошло в пятницу, 23 июля, около половины седьмого утра на 26-м километре дороги Стародуб-Новые Ивантейки, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

58-летний водитель автобуса «Ман»отвлекся от управления транспортным средством. По его словам, он поправлял солнцезащитный козырек. По этой причине автобус съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.

- В ДТП пострадал 66-летняя женщина пассажирка автобуса, - говорят в Госавтоинспекции, - Женщина получила перелом костей правого предплечья, ушиб шейного отдела позвоночника. Ей назначили лечение и отпустили. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают.

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