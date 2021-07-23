В Брянске иностранцы с поддельными правами перевозили пассажиров

В Брянске автоинспекторы задержали четверых иностранцев с поддельными водительскими правами, перевозивших пассажиров. Их остановили 2 июля с 11 часов 43 минут до 14 часов 44 минут. Они управляли маршрутными автобусами и ехали по маршруту регулярных перевозок № 28, Фосфоритный завод - ТРЦ «Аэропарк». Сотрудникам ДПС они предъявили поддельные водительские права, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Четверо иностранных граждан решили в нарушение нормативных актов, регламентирующих выдачу и обращение водительского удостоверения, приобрести заведомо поддельные водительские удостоверения Киргизской Республики у неустановленного в ходе расследования дела лица, - говорят в надзорном ведомстве. - Они хранили документы по месту жительства, а также при себе, находясь на территории Брянска.

Факты незаконного осуществления пассажирских перевозок выявили сотрудники УМВД и ФСБ России по Брянской области в ходе совместных оперативных мероприятий.

За совершение указанных преступлений виновным грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до одного года.

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