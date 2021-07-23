В Рогнединском районе за смертельное ДТП осудят 42-летнюю автомобилистку

В Рогнединском районе будут судить за смертельное ДТП 42-летнюю местную жительницу. Уголовное дело на ее передали в суд, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. 29 декабря 2020 года обвиняемая около полудня на автомобиле «Лада Калина» на четвертом километре дороги Рогнедино-Снопоть нарушилиа правила дорожного движения и выехала на встречную полосу. И из-за чего врезалась в УАЗ «Пикап».

- В ДТП получил телесные повреждения пассажир «Лада Калина», - говорят в надзорном ведомстве. - От них он умер. Уголовное дело направлено в Дубровский районный суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления уголовным законом предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

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