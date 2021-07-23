В Брянске на выходных будут ловить пьяных водителей

В Брянске с 23 по 25 июля будут вылавливать пьяных водителей. В городе пройдет операция «Нетрезвый водитель», сообщают 23 июля в ОГИБДД по городу Брянску.

Нарушителей оштрафуют на 30 тысяч рублей или лишат прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Автоинспекторы просят сообщать о информацию о водителях, которые управляют автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения по телефону дежурной части ГИБДД 74-71-02 или ближайшему наряду ДПС.

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