По памяти… не при памяти

Фото: АО "Чистая планета".

Жители дома 128 по улице Спартаковской устроили свалку рядом с обустроенной контейнерной площадкой. О неприятном инциденте, сегодня сообщил регоператору перевозчик отходов.

- На днях наша компания завершила обустройство контейнерной площадки по улице Спартаковской 128, перенесла туда бункер и накопители для ТКО, а регоператор установил контейнеры для раздельного сбора. Казалось бы, люди должны быть довольны. Но, как выяснилось, далеко не все ценят перемены к лучшему и чужой труд. Некоторые жители близстоящих домов не утруждают себя пройти какие-то три метра, чтобы опустить пакет с отходами в бункер, и бросают мусор по памяти. На прежнее место. Так водитель нашего мусоровоза сегодня приехал к свалке, которую жители устроили прямо на дороге, во дворе, - рассказал директор транспортной компании-перевозчика отходов «Экосервис-Брянск» Илья Шафран.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области просит жителей поддерживать чистоту вокруг, бережно относиться к окружающей среде, не мусорить, не устраивать свалки, а складировать отходы только в специальные контейнеры и бункеры для ТКО! И самое главное - просто быть людьми!