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Общество22 июля 2021 18:37

В Брянском районе при столкновении двух грузовиков пострадал один человек

Его деблокировали из машины
Надежда ПЕТРУНИНА
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На месте аварии спасатели установили, что произошло столкновение двух грузовых автомобилей.

На месте аварии спасатели установили, что произошло столкновение двух грузовых автомобилей.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянском районе при столкновении двух грузовиков пострадал один человек. ДТП произошло в четверг, 22 июля, на 13-м километре трассы федерального значения Р-120. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

- В 15.17 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, - говорят в чрезвычайном ведомстве. - К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения ПСЧ-8, ПСЧ-3, СПАСА СПСЧ и ПСО Брянской области.

На месте аварии спасатели установили, что произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Одного пострадавшего деблокировали из машины. Также смывали горюче-смазочный материал с асфальта.

Дорожное движение затруднено. Сотрудники ГИБДД регулируют ситуацию на трассе.

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