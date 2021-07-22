В Брянске за два дня поймали 13 нарушителей масочного режима. 20 и 21 июля во время очередных рейдов межведомственная комиссия проверила магазины, кафе, салоны красоты, торговые центры. Всего обследовали 131 объект.

- Полицейские составили три протокола в Бежицком районе, четыре – в Володарском, пять – в Советском и один – в Фокинском, - сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации. - Рейды по проверке соблюдения масочного режима на предприятиях торговли, общественного питания и бытовых услуг в городе проходят ежедневно.

Также в среду, 21 июля, безмасочников ловили на маршрутках №№34, 36, 99, 118 и 205 в районе остановки «Площадь Партизан» на улице Красноармейской. В ходе рейда не выявили пассажиров без масок. В целях профилактики распространения коронавируса с водителями и пассажирами проводят беседы о необходимости соблюдения санитарных требований.

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