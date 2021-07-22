В Унечском районе в ДТП с двумя легковушками пострадали трое

ДТП произошло в среду, 21 июля, около 16.35 на втором километре автодороги Брянск-Новозыбков-Унеча. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Унечском районе при столкновении двух легковушек пострадали трое человек. ДТП произошло в среду, 21 июля, около 16.35 на втором километре автодороги Брянск-Новозыбков-Унеча. Об этом сообщили в УМВД УГИБДД России по Брянской области.

53-летний водитель автомобиля ВАЗ-217020 ехал со стороны Унечи. На перекрестке неравнозначных дорог при повороте он не убедился в безопасности маневра. По этой причине врезался в автомобиль «Хендай Соната» под управлением 80-летнего мужчины. Тот как раз поворачивал налево.

-В результате ДТП 53-летний водитель автомобиля ВАЗ-217020 получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер, ссадины лица, - говорят в Госавтоинспекции. - Его отпустили с назначением лечения. Пострадала и 50-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-217020 с диагнозом. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, ссадины лица, ушиб правого плеча. Женщину госпитализировали. 80-летний водитель автомобиля «Хендай Соната» получил ссадины левого локтевого сустава, перелом ребра, закрытый перелом суставной впадины тазобедренного сустава. Его тоже направили в больницу. В целях установления состояния опьянения у водителей произвели забор крови.

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