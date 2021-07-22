В Брянском районе в суд передали дело об убийстве сыном матери

В Брянском районе в суд направили уголовное дело об убийстве матери собственным сыном. 31-летний житель деревни Титовка ответит по статье «Убийство», сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следствие установило, что 7 февраля с 15 часов 30 минут до 16 часов 02 минут мужчина находился в прихожей дома по улице Школьной в деревне Титовка вместе с матерью. Между ними произошел конфликт. Сын схватил мать за шею и стал душить, повалив на пол. Затем нанес ей не меньше трех ударов в область шеи. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

- Уголовным законодательством предусмотрено наказание за данное преступление в виде лишения свободы на срок до 15 лет, - говорят в надзорном ведомстве.

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