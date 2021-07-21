В ДТП с трактором в Севском районе тяжело пострадала автомобилистка

Фото: УГИБДД по Брянской области.

Во вторник, 20 июля, в ДТП с трактором в Севском районе тяжело пострадала 40-летняя автомобилистка. Ее госпитализировали, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автоавария произошла около 08.40 на 477-м километре автодороги Украина-Москва-Калуга-Брянск. Столкнулись трактор Белорус и автомобиль «Хендай Солярис».

Предварительно установили, что ДТП спровоцировал 42-летний тракторист. Тот не предоставил преимущество, выезжая со второстепенной дороги на главную. Сам он ехал в сторону поселка Суземка.

- В происшествии пострадала 40-летняя женщина-водитель «Хендай», - говорят в Госавтоинспекции. - Ее увезли в больницу с субарахноидальным кровоизлиянием, переломом ребер, нижней челюсти, плеча, пневмотораксом и травматическим шоком.

По факту автоаварии полицейские проводят проверку.

Кстати, для брянских дорог это единственное ДТП с пострадавшими за вторник, 20-е.

СПРАВКА «КП»:

Субарахноидальное кровоизлияние - кровоизлияние в субарахноидальное пространство (полость между паутинной и мягкой мозговыми оболочками).

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