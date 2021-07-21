В Брянске на сутки перекроют движение на улице Горького

В Брянске перекроют движение по улице Горького с 6.00 24 июля до 6.00 25 июля.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Брянске перекроют движение по улице Горького с 6.00 24 июля до 6.00 25 июля. Это связано с проведением ремонтных работ на участке протяженностью 900 метров от проспекта Ленина до улицы Трудовой. Водителей просят выбирать альтернативные пути для движения, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации
На объекте ремонтируют тротуары, здесь уже установили бордюрный камень, уложили нижний слой асфальта. В субботу подрядчик будет производить укладку верхнего слоя асфальта.
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