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Общество21 июля 2021 17:19

В Брянске на сутки перекроют движение на улице Горького

Это связано с проведением ремонтных работ
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске перекроют движение по улице Горького с 6.00 24 июля до 6.00 25 июля.

В Брянске перекроют движение по улице Горького с 6.00 24 июля до 6.00 25 июля.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске перекроют движение по улице Горького с 6.00 24 июля до 6.00 25 июля. Это связано с проведением ремонтных работ на участке протяженностью 900 метров от проспекта Ленина до улицы Трудовой. Водителей просят выбирать альтернативные пути для движения, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации

На объекте ремонтируют тротуары, здесь уже установили бордюрный камень, уложили нижний слой асфальта. В субботу подрядчик будет производить укладку верхнего слоя асфальта.

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