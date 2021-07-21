В Брянске спасатели потушили условный пожар на здании прокуратуры

При проведении разведки звеном газодымозащитной службы обнаружили двое «пострадавших», которые не успели покинуть опасную зону. Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске в среду, 21 июля, спасатели тушили условный пожар на здании областной прокуратуры. Прошли тренировочные пожарно-тактические учения, сообщили в надзорном ведомстве.

В учении задействовали 65 человек личного состава, 11 единиц основной и специальной пожарной техники.

При проведении разведки звеном газодымозащитной службы обнаружили двое «пострадавших», которые не успели покинуть опасную зону. Пожарные-спасатели вывели их на свежий воздух и передали медицинским работникам. Вскоре учебный пожар был локализован, а затем ликвидирован.

- Цели и задачи пожарно-тактических учений достигнуты, условный пожар ликвидирован в установленный срок, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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