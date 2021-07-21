В Брянской области от коронавируса привились 265 тысяч 495 человек. Такие данные предоставил региональный оперштаб в среду, 21 июля.

- Прививочная кампания продолжается, - отмечают в оперативном штабе.

По последним данным на 16 июля на Брянщину завезли еще 6 тысяч 300 доз вакцины «Спутник V». Всего в регионе работают 66 прививочных кабинетов и пунктов.

Записаться на прививку можно через сайт Госуслуги. А также по телефону поликлиники или больницы по месту жительства.

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