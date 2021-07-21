В медвузы по целевому назначению поступят больше 200 брянцев

Больше 200 брянских абитуриентов собираются поступать в высшие медицинские учебные заведения по целевому направлению в этом году. Прием соответствующих заявлений в регионе уже завершили, сообщает ГТРК «Брянск».

В 2021-м в Брянской области целевые места выделили по двум специальностям – «Лечебное дело» и «Педиатрия».

Больше всего направлений – 74 – абитуриенты подали в Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Кстати, он в прошлом году открыл в регионе Предуниверсарий. Обучение в нем дает серьезную подготовку для поступления в один из лучших медвузов страны.

Также в ТОП-4 вошли медицинские университеты в Курской, Смоленской, Тверской областях.

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