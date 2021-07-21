В Брянской области за шесть месяцев на железной дороге три человека получили травмы

В Брянской области за шесть месяцев этого года на железной дороге три человека получили травмы. Среди них один несовершеннолетний, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций МЖД.

Причина травматизма - нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. К несчастным случаям привели хождение по железнодорожным путям в неположенном месте, нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда; попытка перебежать пути перед приближающимся поездом, проехать снаружи поезда.

Для предотвращения несчастных случаев железнодорожники регулярно проводят информационно-разъяснительные беседы по правилам нахождения на объектах железнодорожного транспорта. Они рассказывают об опасности «зацепинга» и «руферства». Совместно с представителями транспортной полиции организуются рейды в местах несанкционированного прохода граждан через железнодорожные пути.

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