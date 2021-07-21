В Гордеевке мать двоих детей осудили за аферу с выплатами

В Гордеевском районе мать двоих детей осудили за мошенничество с выплатами. Установили, что 33-летняя женщина с детьми проживала в Брянске, но на самом деле была зарегистрирована в Гордеевке – в зоне радиоактивного загрязнения после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Не имея законного права на получение соцвыплаты, она обратилась в отделение Пенсионного фонда и отдел соцзащиты, не сообщив о настоящем месте своего проживания, - говорят в надзорном ведомстве. - В итоге женщина получила от государства больше 360 тысяч рублей. Суд приговорил ее к полутора годам лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».