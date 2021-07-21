Брянцев осудят за продажу модифицированных приборов учета

В суд направили уголовное дело на трех жителей Брянска, которые участвовали в организованной преступной группе. Они реализовывали модифицированные приборы учета электричества, света и газа, позволявших уменьшать объемы потребляемых ресурсов. Преступники таким образом заработали не меньше 10 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Уголовное дело рассмотрят в Володарском районном суде, - говорят в надзорном ведомстве. – Виновные ответят по статье «Незаконное предпринимательство». Им грозит лишение свободы до пять лет и штраф до 80 тысяч рублей.

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