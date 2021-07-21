Неотложные ситуации. Заглатывание инородного предмета

Фото: ФГБУ "Брянская МВЛ".

К сожалению, наши питомцы кроме пищи и воды иногда проглатывают совершенно несъедобные вещи – инородные тела. Это никак не связано с голодом, а скорее с избыточным любопытством и веселым нравом животного.

Одной из самых жизнерадостных комнатно-декоративных пород собак является йоркширский терьер. Йорк – веселый товарищ для детей и подростков, готовый в любой момент со всей своей энергией присоединиться к играм и забавам. Все было бы хорошо, но в азарте игры часто мелкие детали игрушек, а иногда и игрушки целиком, оказываются проглоченными этими шустрыми собачками…Как правило о том, что надо обратиться к ветеринарному врачу хозяева понимают спустя некоторое время, когда животное начинает испытывать недомогание, чаще лежать, отказываться от еды или же, наоборот, у абсолютно здорового четвероного друга появляются проблемы с пищеварением (рвота, отсутствие стула и др.).

Эта история о любимце семьи – семилетнем йоркширском терьере по кличке Филя. Он поступил в нашу клинику с жалобами на многочисленные приступы рвоты после приема пищи. После проведенного обследования, которое включало в себя лабораторную и УЗ- диагностику, рентгенологические исследования брюшной полости без контраста и с контрастным веществом, ветврачами клиники ФГБУ «Брянская МВЛ» был поставлен заключительный диагноз. Инородное тело, а именно детская пластиковая игрушка «Мишка», было обнаружено в желудке Фили. Оперативное вмешательство было неминуемо, так как размеры «Мишки» оказались внушительными для такого миниатюрного песика. Была проведена «открытая» операция по извлечению пластикового предмета из желудка животного и сейчас здоровью Фили ничего не угрожает. Он снова бодр и весел!

К сожалению, животные не выносят урока из полученного опыта, поэтому обращаемся к Вам, уважаемые владельцы домашних животных!

Будьте внимательны и осторожны при выборе игрушек для своего любимца, не оставляйте в зоне досягаемости мелкие предметы (детские игрушки, украшения, швейные иглы и др.).

Это позволит сохранить здоровье и продлить жизнь вашего питомца.