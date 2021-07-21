В Брянской области за шесть месяцев поймали 3767 преступников

В Брянской области за истекшие шесть месяцев количество преступников увеличилось до 3767 человек. В областном центре больше всего нарушителей закона выявили в Советском районе – 393 человека, в Бежицком – 372, в Фокинском – 268,в Володарском – 225.

Также в число преступников попали 743 женщины и 83 несовершеннолетних, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Также в криминальную статистику попали 2562 человека без постоянного источника дохода, 2256 – ранее совершавших преступления, 1191 – ранее судимых за преступления, 1349 – в состоянии алкогольного опьянения.

122 преступления совершили иностранцы и лица без гражданства. В основном выявленными лицами совершены 786 краж, 218 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 171 мошенничество и 96 грабежей.

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