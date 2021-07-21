ФГБУ «Брянская МВЛ» приняла участие в выставке-демонстрации «День Брянского поля – 2021»

Фото: пресс-служба ФГБУ "Брянская МВЛ".

16 – 17 июля 2021 года в Кокино на базе Брянского государственного аграрного университета прошла ежегодная межрегиональная агропромышленная выставка – демонстрация «День Брянского поля 2021».

Праздник аграриев – «День поля» проводился в нашем регионе 12-ый год подряд. Брянский аграрный университет в 6-й раз принимал у себя представителей агропромышленного комплекса и сельскохозяйственных предприятий с разных регионов России, а также ближнего зарубежья.

На главном итоговом мероприятии работников агропромышленного комплекса «День Брянского поля» представили свои товары ведущие производители и поставщики семян, средств для защиты посевов, удобрений. Разработчики передовых инновационных технологий в растениеводстве и животноводстве провели семинары и демонстрационные показы своей продукции, представили экспозицию на выставочных площадках.

Фото: пресс-служба ФГБУ "Брянская МВЛ".

Производственные посевы сельскохозяйственных культур расположились на площади свыше 20 гектаров. В полевых блоках гостям продемонстрировали свыше 350 сортов и гибридов по основным, возделываемым в регионе сельскохозяйственным культурам, а том числе 128 сортов картофеля. Была организована дегустация хлебных и молочных продуктов, чьи торговые марки хорошо известны за пределами области. Многие предприятия, продукция которых представлена на выставке, участвуют в программе импортозамещения.

Формат агропромышленной выставки «День поля» постепенно расширяется. Помимо ознакомления с технологиями производства, хранения и переработки сельхозкультур, промышленники представили многообразие современной сельскохозяйственной техники. Гостям выставки показали новейший способ авиаобработки посевных с помощью беспилотного летательного аппарата – агродрона.

Фото: пресс-служба ФГБУ "Брянская МВЛ".

Традиционная выставка «День Брянского поля» стала своеобразным двигателем в развитии аграрной отрасли региона. Организаторы и участники наглядно продемонстрировали те успехи, которых добилась Брянская область в сельском хозяйстве, в чем еще раз убедились почетные гости и все присутствующие на этом мероприятии.