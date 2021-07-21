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Общество21 июля 2021 10:52

В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще 7 человек

Инфекцию выявили еще у 313 пациентов
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще 7 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 701 пациента.

За истекшие 24 часа коронавирус выявили у 313 человек. сообщают в оперативном штабе 21 июля. Сумели справится с заболеванием 212 брянцев. Медики выполнили 2448 исследований на ковид-19.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирус подтвердили у 51250 человек. Среди них 79 иногородних. Выздоровели 46413пациентов. Общее число ПРЦ-тестов составило 652604.

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