В Брянске изъяли больше 64 тонн недекларированных китайских товаров

Недекларированные товары перевозили в Республику Беларусь. Фото: пресс-служба Брянской таможни.

Брянские таможенники изъяли больше 64 тонн недекларированных китайских товаров. Санитарно-техническое оборудование, стальные зажимы, детские игрушки и рыболовные принадлежности перевозили в Республику Беларусь. Их обнаружили во время таможенного контроля.

-Таможенный представитель сообщил в таможенный орган недостоверные сведения, о наименовании товаров, количестве грузовых мест и фактическом весе брутто товаров, - пояснили в пресс-службе Брянской таможни.

На перевозчиков завели 10 административных дел по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки».

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