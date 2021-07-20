Брянец угнал автомобиль и устроил ДТП

В Брянске 24-лентий местный житель угнал автомобиль и устроил ДТП. Машину ВАЗ-2106 полицейские нашли с механическими повреждениями и без водителя ночью на территории садоводческого общества. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Позже выяснил, что автомобиль принадлежал 62-летней жительнице Володарского района. Его накануне угнал неизвестный злоумышленник у ее дома в поселке Большое Полпино.

Угонщика нашли и задержали полицейские. Выяснили, что молодой человек решил без спроса покататься на чужом автомобиле. Но она не справился с управлением и кинул машину на месте ДТП.

- На угонщика завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», - говорят в правоохранительном ведомстве. - Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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