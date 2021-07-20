Брянца за смертельное ДТП отправили в колонию-поселение

Жителя Выгоничского района за смертельное ДТП отправили в колонию-поселение. В суде установили, что 21 апреля 34-летний мужчина ехал на грузовике около дома № 7 по улице Больничной поселке Выгоничи. Водитель не убедился в безопасности движения транспортного средства и задними колесами наехал на двигающуюся вдоль обочины пенсионерку, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Женщина получила многочисленные телесные повреждения. Они оказались несовместимыми с жизнью и стали причиной ее смерти.

- Отбывать наказание виновник смертельного ДТП будет 2 года и 10 месяцев в колонии - поселения, - говорят в надзорном ведомстве. - При этом суд также лишил его права управления транспортными средствами на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

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