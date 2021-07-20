В Брянске автоинспекторы задержали пьяного водителя без прав

Нарушитель ответит сразу по нескольким статьям. Фото: УГИБДД УМВД по Брянской области.

В Брянске автоинспекторы задержали 19-летнего пьяного автомобилиста. Водителя без прав остановили в субботу, 17 июля, в около 11.00 в микрорайоне Бежичи. У сотрудников Госавтоинспекции вызвала подозрение в трезвости водителя манера управления автомобилем. Машина буквально «виляла» по проезжей части из стороны в сторону, сообщают в УГИБДД УМВД по Брянской области.

Автомобилист за рулем «Хендай Эланта» не реагировал на многократные требования автоинспекторов об остановке. Он только сильнее разгонялся. И не справившись с управлением, на улице Островского врезался в фонарный столб.

- Установили, что 19-летний водитель автомобиля водительского удостоверения на право управления транспортными средствами не имеет, - говорят в Гасавтоинспекции.-Кроме того, взял автомобиль без разрешения, который принадлежит его матери.

Нарушитель ответит сразу по нескольким статьям: «Невыполнение требования об остановке транспортного средства», «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления», «Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой», «Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения», «Повреждение дорожных сооружений».

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