Брянский ясень-великан попал на первую строчку голосования

300-летний брянский ясень набрал 5894 голоса. Фото: "Деревья - памятники живой природы".

300-летний брянский ясень-великан, участвующий в конкурсе «Российское дерево года - 2021» и находящийся на Петровской горе, оказался на первой строчке голосования. На тот момент он набрал 5894 голоса. У орловского исполина – 5459 голосов. На третьем месте – «Шаляпинская ель» из Стaвропoлья, у которой 4924 голоса.

Результаты голосования можно увидеть на сайте всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы». Здесь же до 1 августа можно и проголосовать за брянский ясень. Он участвует под номером 25.

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