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Общество19 июля 2021 18:28

В Брянске пшеничные колосья украсили стену многоэтажки

Фотографию очевидцы опубликовали в соцсетях
Надежда ПЕТРУНИНА
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Многим участникам обсуждений роспись понравилась. Фото: vk.com, "Актуальный Брянск".

Многим участникам обсуждений роспись понравилась. Фото: vk.com, "Актуальный Брянск".

В Бежицком районе Брянска на стене многоэтажного дома появилось граффити в виде золотых колосьев созревшей пшеницы. Очевидцы сфотографировали изображение и поделилась им в соцсетях в одной из групп 19 июля.

Дом находится в Московском микрорайоне. Многим участникам обсуждений роспись понравилась.

- Наконец - то хоть что-то позитивное нарисовали! - пишет Ирина Маркина. Наконец то хоть что-то позитивное нарисовали!

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