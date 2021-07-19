Фото: АО «Клинцовский автокрановый завод».

АО «Клинцовский автокрановый завод» приглашает на работу:

1. Электросварщик на полуавтоматических машинах з/плата 40000 руб. Ученик электросварщика.

2. Штамповщик з/плата от 25500 руб.

3. Грузчик-стропальщик з/плата 22000 руб.

4. Термист з/плата от 31000 руб. до 43000 руб.

5. Токарь з/плата от 40000 руб.

6. Сверловщик з/плата от 31000 руб.

7. Фрезеровщик з/плата 34500 руб.

8. Мастер производственного участка з/плата 30000 руб.

9. Слесарь-ремонтник з/плата от 25000 до 35000 руб.

10. Слесарь механосборочных работ з/плата от 35000 руб.

11. Слесарь-инструментальщик з/плата 31000 руб.

12. Слесарь-электромонтажник з/плата от 35000 руб.

13. Технолог по металлопокрытиям з/плата от 30000 до 40000 руб.

14. Инженер-программист 1С з/плата от 35000 до 45000 руб. Требование: опыт автоматизации учета и программирования на базе типовых конфигураций 1С.

15. Главный технолог з/плата от 60000 до 70000 руб. Требование: высшее техническое образование, стаж работы на инженерно-технических должностях не менее 5 лет.

Гарантируется:

Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц;

Ежедневно ждем Вас для устройства на работу

с 8-00 до 11-30

Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел. 4-45-87.

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