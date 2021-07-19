В Брянской области в пьяной езде уличили больше 70 человек за неделю

Больше 70 автомобилистов уличили в пьяной езде в Брянской области в минувшую неделю - с 12-го по 18 июля. В 64 процентах случаев нарушители подтвердили наличие алкоголя в крови, остальные - отказались проходить медосвидетельствование, сообщают в УГИБДД по региону.

Шесть человек попались на грубом нарушении ПДД повторно. Теперь на них заведут уголовные дела.

Еще шесть десятков раз с дорог удаляли пьяных пешеходов.

Не обошлось в отчетный период без протоколов на водителей, которые перевозили маленьких пассажиров без специальных кресел. Таковых составили 59.

Всего за неделю на брянских дорогах зарегистрировали 151 ДТП с материальным ущербом.

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