В Навлинском районе брянец зарезал супругу

В Навлинском районе 52-летний житель Брянска зарезал гражданскую супругу. Подозреваемого в убийстве задержали, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области 19 июля.

Тело потерпевшей обнаружили в частном доме в селе Гололобово вечером 17 июля. На нем было колото-резаное ранение в груди. По данному факту правоохранители завели уголовное дело.

Впоследствии в совершении преступления задержали 52-летнего мужчину - гражданского супруга потерпевшей. При допросе тот признался в содеянном.

- С учетом собранных доказательств подозреваемому предъявили обвинение, - говорят в Следственном комитете. - Сейчас следователи ходатайствуют об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжают.

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