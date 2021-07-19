В Брянске иностранца отправили в колонию за попытку сбыть наркотики

В Брянске осудили 34-летнего гражданина Украины за покушение на сбыт наркотиков. В суде установили, что фигурант вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом. За денежное вознаграждение в 30 тысяч рублей 3 марта осужденный подобрал «закладку» с марихуаной массой больше 8 килограмм в Суземке. Наркотик он поместил в технологические полости дверей своего автомобиля и направился в Москву, чтобы там его сбыть. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Довести задуманное до конца мужчине не удалось, - говорят в ведомстве. – Его задержали на федеральной трассе М3 «Украина» в направлении Москвы сотрудники ФСБ. Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание виновный будет в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 200 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

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