В Выгоничском районе браконьер сетями выловил 93 рыбы

В Выгоничском районе житель Брянска незаконно выловил 93 рыбы. Мужчина рыбачил в начале мая в периоде нереста на пруду реки Ревель близко от села Карповка. Он использовал рыболовные лесковые сети, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. На него завели уголовное дело.

- Незаконной рыбной ловлей он причинил ущерб государству в 54 тысячи рублей, - говорят в ведомстве. - На стадии предварительного расследования уголовного дела ущерб возмещен в полном объеме. Материалы уголовного дела направили в мировой судебный участок Выгоничского района.

Обвиняемый понесет ответственность по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная с применением запрещенных орудий и способов их массового истребления, в местах нереста и на миграционных путях к ним».

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