Фото: Сергей Лаленков.

В Брянске из-за коронавируса закрылось кафе с концертной площадкой "Арткафе 113" на улице Калинина. Его владелец музыкант Сергей Лаленков написал о причинах закрытия проекта в социальных сетях:

- Еще в начале мая я был настроен продолжать работать. Заняли денег и купили цифровой пульт, обновили и перевесили свет. Летом планировались ремонт и глобальная перепланировка пространства, как сценического, так и зрительного. Но уже к середине мая я понял - в сентябре открытие концертного сезона, в привычном понимании, снова не состоится. И принял не простое для себя решение с 1 июля закрыться.

Кафе закрылось две недели назад. За шесть сезонов в нем провели 450 концертов.

По словам музыканта, он понял, что осенью ограничения на проведение массовых мероприятий так и не снимут. А кафе с трудом пережило первую волну коронавируса.

В планах музыканта организовать новую концертную площадку. Он решил отказаться от еды и алкоголя в рамках нового проекта. Поэтому не рассчитывает, что он будет коммерчески выгодным.

Для площадки необходимо недорогое помещение, возможно муниципальное. Сергей Лаленков решил обивать пороги чиновников в надежде попасть в какую-нибудь государственную программу.

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